Serie A: Sassuolo-Torino 1-1, Berardi risponde a Obi

LA PARTITA

Reggio Emilia si conferma campo amico per il Toro, che non ha mai perso al Mapei Stadium (una vittoria e quattro pareggi), ma il punticino che le due squadre conquistano fa sicuramente più comodo al Sassuolo che si tiene a debita distanza dalla zona calda (+6 sulla Spal terzultima). Il primo pareggio di Mazzarri (l'11° per il Toro in campionato), invece, rallenta la corsa all'Europa dei granata che perdono una ghiotta occasione per tenere il passo della Sampdoria e superare in un colpo solo Udinese e Atalanta. Un Toro cinico quello del primo tempo, bravo a capitalizzare con Obi l'unica occasione creata, ma una squadra che non ha ancora assimilato i dettami del suo allenatore. Che il futuro sarà la difesa a tre lo si è capito quando al 17' della ripresa Mazzarri ha tolto Berenguer e inserito Moretti, passando al 3-5-2. Una mossa che non ha dato frutti, con un Niang davvero evanescente. Il rientro di Belotti è una priorità se si vogliono cullare sogni d'Europa. In casa Sassuolo Iachini può essere soddisfatto complessivamente della prova dei suoi che a tratti hanno messo sotto gli avversari. Fisicamente i neroverdi stanno benissimo, ma continuano a segnare con il contagocce. Quello di Berardi, di nuovo in gol dopo oltre 3 mesi e mezzo, è solo il quinto gol al Mapei, davvero pochini.



Schemi speculari per i due allenatori: 4-3-3 per Iachini che preferisce Ragusa a Politano, identico modulo per Mazzarri che deve ancora fare a meno di Belotti e porta Ljajic in panchina. Inizio contratto da parte di entrambe le squadre, tanto che per vedere il primo tiro in porta bisogna aspettare il 17', quando Sirigu respinge in tuffo un sinistro a giro di Falcinelli. Bravo il portiere granata, graziato poi dallo stesso attaccante neroverde che non trova lo specchio di testa da pochi passi su un corner di Berardi. I padroni di casa guadagnano campo e i granata non riescono a costruire nulla. Il gol del Toro al 26' arriva, così, un po' per caso: sulla punizione di Berenguer il pallone carambola su Falcinelli e Obi non ha problemi a fare secco Consigli. Un tiro e un gol, niente male. Il Sassuolo subisce il colpo, ma nel finale di tempo si rende nuovamente pericoloso e Sirigu è costretto agli straordinari, prima su un sinistro insidioso di Berardi deviato in angolo, poi è bravo a opporsi a Ragusa. Tutta la differenza del mondo la fa il cinismo della squadra di Mazzarri, brava a concretizzare l'unica chiara occasione da gol creata.



Nella ripresa il Sassuolo trova il pareggio al primo tiro in porta. Duncan vede l'inserimento di Berardi, che dribbla Molinaro e fa partire un destro che si infila all'angolino. Al 9' viene ristabilita giustamente la parità. Falcinelli e Matri non trovano il guizzo vincente e Peluso può prendersela con la sfortuna, quando il suo colpo di testa a Sirigu battuto si infrange contro il palo. Il Toro, intanto, era passato a 3 dietro con l'inserimento di Moretti per Berenguer. Mossa che non dà i frutti sperati, con i granata pericolosi solo nel finale prima con Nkoulou (girata contrata in angolo da Goldaniga) e poi con Iago Falque che di sinistro non trova la porta. Sarebbe stato davvero troppo per un Torino rinunciatario e poco incisivo.