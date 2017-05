Serie A: cinquina Torino, 5-3 al Sassuolo

28 maggio 2017

Nella 38ma giornata di Serie A, il Torino chiude in bellezza, superando 5-3 il Sassuolo . Granata in gol al 6’, grazie a Boyè che evita Biondini e segna in diagonale. Pari del Sassuolo con Defrel al 14’. Al 22’ va in gol Baselli su tocco di Belotti, ma ancora Defrel pareggia al 40’. Poi Baselli manda a bersaglio De Silvestri. Spettacolo anche nella ripresa con il Toro che dilaga con Iago e Belotti. Infine la tripletta di Defrel.

LA PARTITA

Partono forte i granata subito in gol dopo 6': Boyè entra in area, dribbla Biondini e batte Pegolo in diagonale. Il pari arriva al 14': Berardi inizia l'azione, Sensi conclude a rete trovando la risposta di Hart, ma Defrel è lesto nel ribadire a rete. 22', nuovo vantaggio granata: da Acquah a Belotti che prolunga per Baselli, secco destro ed è 2-1. Il 2-2 è opera ancora di Defrel, che al 40' devia in rete un tiro di Politano. Nel recupero del primo tempo, Baselli serve De Silvestri che prende d'infilata Pegolo e sigla il 3-2.



La ripresa non è da meno, quanto a emozioni: Sassuolo subito pericoloso al 52’ quando Defrel manda alto un bell’assist di Berardi. Due minuti dopo doppia chance per Sensi ma prima Hart, poi il palo, negano il gol all’ex-cesenate. Al 57’ passano però i granata: Iago centra il legno, Belotti restituisce in qualche modo il pallone allo spagnolo che firma il 4-2. I neroverdi non si arrendono, ma il Toro è più cinico: al 79’ Belotti fa cinquina con una precisa girata di destro. C’è poi ancora tempo per il tris di Defrel: Iturbe stende Lirola in area e il francese, all’81’, sigla la personale tripletta.