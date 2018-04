Sassuolo, Peluso ironizza sull'infortunio al naso: "Sto diventando peggio di Chiellini"

2 ottobre 2017

Poco dopo Peluso ha pubblicato in un post la stessa foto con la faccia sorridente e il naso gonfio, che in questo modo - scherza - si avvicina alle dimensioni di quello di Chiellini. Non troppo, però, secondo i followers che hanno commentato augurando una pronta guarigione. Tra loro vecchi e nuovi compagni al Sassuolo come Antonio Floro Flores ("Ma cosa hai preso tutti e 6 palloni in faccia") e Paolo Cannavaro ("Pensa un brufolo che c... combina"), ma anche l'ex pallavolista Luigi Mastrangelo, che ha tirato in ballo lo juventino ("Bomber peggio di @giorgiochiellini è dura").

Tutti con le "faccine" sorridenti, per continuare a scherzare nonostante la pessima giornata degli emiliani e dello stesso Peluso all'Olimpico.