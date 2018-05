Sassuolo, Iachini: "Dedicato a chi parlava di goleade: irrispettosi"

12 maggio 2018

Beppe Iachini alza la voce. Lo fa metaforicamente perché si presenta praticamente afono ai microfoni di Premium Sport dopo l'impresa di San Siro contro l'Inter. Il tecnico del Sassuolo non ha digerito chi in settimana parlava di goleade : "Abbiamo letto delle cose offensive, abbiamo letto che avremmo avuto bisogno del pallottoliere e che avremmo perso con sei gol di scarto. C’è stata mancanza di rispetto, chi ha scritto quelle cose deve rimangiarsi le parole il Sassuolo è formato da persone serie, bisogna piantarla di parlare di stupidaggini nel calcio italiano".

Poi ha svelato un retroscena molto curioso: "L’applauso della squadra dopo la salvezza raggiunta? Mi ha fatto molto piacere perché è stata una cosa inaspettata e commovente. Alla ripresa degli allenamento tutta la squadra ha applaudito me e lo staff. Abbiamo fatto una grande rincorsa e ci siamo salvati".



Ora bisogna discutere anche il futuro con la società neroverde: "Bravi i ragazzi per la disponibilità, per quanto riguarda il futuro ci siederemo e valuteremo cosa fare. Non è detto che si debba continuare insieme, io mi sono trovato bene ma bisognerà valutare tutto insieme alla società".



Infine, sul mercato: "Se dovessi scegliere chi tenere tra Politano e Berardi? Io mi tengo tutti e due. Queste sono cose che spettano alla società, voglio bene a tutti e due e farei un torto a uno dei due se facessi solo un nome".