Sassuolo, furia Di Francesco: "Gli arbitri devono essere competenti"

26 febbraio 2017

"Io faccio il mio lavoro e quando faccio male mi mandano a casa", ha aggiunto l'allenatore neroverde, puntando il dito ancora contro il direttore di gara. "Ho dovuto lavorare sul piano nervoso all'intervallo, non sul piano tattico, ho dovuto dire ai ragazzi che mancavano ancora 45minuti per recuperare la gara", ha proseguito, parlando dell'andamento del match. "Non è un caso che Berardi abbia sbagliato il rigore perché era condizionato dal mancato rigore precedente non datogli - ha aggiunto Di Francesco -. Si era innervosito così come i ragazzi". "C'è anche una mano di Sosa in area che non so come è stata interpretata, ci sono delle regole che non si capisce come vengono interpretata, non c'è una regola concreta che poi viene rispettata - ha proseguito -. Sosa non mi sembra coordinato con il suo gesto".



"Montella ha detto di essere in credito con gli arbitri prima di questa gara? Io ho stemperato i toni prima di questo match", ha continuato. "Purtroppo noi non siamo il Milan, se dovessi recriminare io quest'anno starei sempre a piangere, andatevi a rivedere gli episodi contro il Sassuolo come in Lazio-Sassuolo con Calvarese - ha tuonato il tecnico neroverde -. Guardate tutte le situazioni che ci sono successe quest'anno". "Ma io voglio parlare di calcio e queste cose mi infastidiscono - ha concluso -. Se dovessimo tornare anche sugli episodi dell'andata contro il Milan non finiremmo più. Dobbiamo pensare al Crotone anche se troppi episodi sfavorevoli non aiutano a lavorare con serenità".