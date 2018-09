Sassuolo, Di Francesco si difende: "Nessuna offesa razzista a Douglas Costa"

18/09/2018

Parole dure e precise, pubblicate dal club neroverde per allontanare i dubbi sul comportamento in campo del suo tesserato in relazione alla reazione di Douglas Costa. "Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell'immaginazione altrui. Chiedo e pretendo rispetto!", si legge in un secondo messaggio di Di Francesco diffuso dal Sassuolo.