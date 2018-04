Sassuolo, Bucchi si presenta: "Ho voglia ed entusiasmo"

21 giugno 2017

Cristian Bucchi inizia la sua avventura alla guida del Sassuolo . E lo fa presentandosi alla stampa e ai tifosi. "Volevo ringraziare il Perugia, il presidente ha mantenuto la parola - ha spiegato il nuovo tecnico neroverde -. Grazie al Sassuolo per la grande opportunità. Ho tanta voglia e tanto entusiasmo . Ho capito dove sono arrivato, una società importante". " L'eredità di Di Francesco è pesante, ma allo stesso tempo stimolante ", ha aggiunto.

"Non cerco paragoni, voglio continuare il percorso di crescita con stimolo e voglia - ha proseguito Bucchi -. Con Eusebio siamo molto amici, nell'ultimo periodo non ci siamo sentiti, credo che anche lui fosse molto impegnato. Ci sentiremo senza dubbio più avanti".



Poi qualche battuta sugli obiettivi stagionali: "Voglio continuare un percorso di crescita che questa società sta facendo da anni. Abbiamo tanti giocatori italiani, diversi giovani con qualità che possano valorizzare il lavoro della squadra". "Sono giovane, è vero, ma ho già cinque anni in panchina alle spalle ed ho già vissuto diverse situazioni che fanno crescere - ha concluso -. Il campionato sarà difficile e stimolante, servirà tanta umiltà ma allo stesso tempo la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Dovremo essere bravi a farci rispettare".