SASSUOLO, MATRI: "MI ERO SCORDATO LA SENSAZIONE CHE DA' IL OGL"

27/09/2018

Il Sassuolo vince 2-0 contro la Spal grazie anche alla rete di Alessandro Matri. L'attaccante dei neroverdi ha segnato il primo gol della sua stagione nel giorno della prima presenza in quest'annata: "La mia situazione mi è stata spiegata fin dall’inizio con grande onesta e a 34 anni si è lucidi e intelligenti da capire cosa si è creato. Mi è rimasto solo il lavoro settimanale e la speranza di sfruttare al meglio questi pochi minuti che mi vengono concessi. Siamo un bel gruppo, la società è in sintonia anche con l’allenatore e quando accade questo tutto diventa più bello. La rete del 2-0? Mi ero dimenticato la sensazione del gol, è davvero bello perché era da tanto che non segnavo e poi ieri era il compleanno di mia figlia e questo era anche un motivo in più".