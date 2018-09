SASSUOLO, CARNEVALI: "NOI TERZI? PIEDI PER TERRA"

29/09/2018

Giovanni Carnevali racconta il sogno Sassuolo: "Terzi dietro Juve e Napoli? Nessun sogno, anzi siamo desti e stiamo con i piedi per terra. Ci godiamo quanto di buono stiamo facendo, ma si continua a lavorare senza alcuna esaltazione pensando alla partita con il Milan". Le parole del ds a Radio Onda Libera. "Il Sassuolo è una realtà che programma e affronta un percorso da tempo con una linea consolidata. Siamo in serie A da 6 anni e cerchiamo di far funzionare le cose. Il gruppo di lavoro, in campo e fuori, va nella stessa direzione. Abbiamo cambiato tanti giocatori cercando le soluzioni per aprire un altro corso. E il progetto non cambia. De Zerbi? Lo volevamo già, però aveva dato la sua parola a un altro club. Lo stavamo seguendo e ci piaceva la sua idea di calcio. Trovarsi è stato semplice".