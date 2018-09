SASSUOLO, BOATENG: "ORA SONO MATURATO"

11/09/2018

Kevin-Prince Boateng ha parlato alla Bild: "Prima non ero sempre bravo con la disciplina, sono migliorato nelle ultime 3-4 stagioni. Per ora alla mia carriera do 7, a volte vicino all'8 ma altre sotto al 5". Poi, sulla scelta Sassuolo: "Non ho lasciato la Germania solo per avvicinarmi a casa ma anche perché Kovac se n'era andato dall'Eintracht. Ma ho lasciato un ricordo positivo, bello sapere che se dovessi tornare mi accoglierebbero a braccia aperte".