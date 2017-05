Serie A, Udinese-Samp:

21 maggio 2017

IL TABELLINO

UDINESE-SAMP 1-1

Udinese (4-4-2): Scuffet; G. Silva, Danilo, Angella, Felipe; De Paul, Balic (15' st Badu), Halfredsson, Jantko; Zapata, Thereau (15' st Matos).

A disp.: Karnezis, Adnan, Parpinel, L. Evangelista, Ewandro. All.: Delneri

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Skriniar, Pavlovic; Barreto, Torreira, Djuricic (8' st Fernandes); Praet (32' st Linetty); Schick, Muriel.

A disp.: Krapikas, Cavagnaro, Bereszynski, Dodô, Simic, Alvarez, Cigarini, Tessiore, Budimir, Quagliarella. All.: Giampaolo

Arbitro: Pinzani

Marcatori: 5' Thereau (U), 18' st rig. Muriel (S)

Ammoniti: Torreira, Sala (S)

Espulsi: 2' st De Paul - per intervento pericoloso; 19' st Muriel (S) - compertamento offensivo; 19' st Danilo (U) - comportamento violento