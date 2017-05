Serie A, Udinese-Samp 1-1: Muriel risponde a Thereau

LA PARTITA

Un punto a testa, ma un sapore diverso. A quota 48, i blucerchiati restano al decimo posto in classifica, che significa un turno in meno in Coppa Italia e un piccolo gruzzolo in più da investire magari sul mercato. Obiettivo in realtà ancora alla portata anche dell'Udinese, che dovrà fare anche i conti però non solo con la Samp, ma anche col Sassuolo.



Alla Dacia Arena Muriel torna titolare accanto a Schick, con Quagliarella che va in panca. Nell'Udinese invece nuova chance per Balic, con Praet trequartista e Thereau a far coppia con Zapata. L'avvio del match è tutto di marca bianconera, col tandem d'attacco subito protagonista. Zapata fa valere il fisico con Silvestre, sfonda a sinsitra e serve a Thereau la palla per il vantaggio. Un gol che rompe subito gli equilibri e infiamma la gara. La Samp prende in mano il pallino del gioco, ma fatica ad avviare la manovra con rapidità e a verticalizzare. L'Udinese invece si appoggia bene alle punte per far salire la squadra e tenere sempre in allerta le difesa blucerchiata. Gli uomini di Delneri occupano bene il campo e alzano il ritmo, allargando il gioco sulle corsie esterne. Da una parte ci pensa De Paul a spingere, dall'altra tocca invece a Jankto. Fischiatissimo, Muriel prova a dare la scossa, ma la difesa bianconera non fa sconti. Lenta in manovra, la Samp punta tutto sulle ripartenze. Schick ci prova da fuori, ma Scuffet si supera e il risultato non cambia. Sul piano del gioco, la partita la fa sempre l'Udienese. In mezzo al campo Halfredsson serra le linee e chiude tutti gli spazi insieme a Balic. In avanti, ogni volta che parte Zapata semina il panico sulla sinistra facendo impazzire Silvestre & Co.



La ripresa si apre con l'espulsione di De Paul, punito forse in maniera troppo dura per un intervento duro a metà campo. Delneri corre ai ripari e ridisegna il centrocampo, Giampaolo invece leva Djuricic e fa entrare Bruno Fernandes per aumentare la qualità a ridosso delle punte. Un cambio che dà più brio alla Samp, che in superiorità numerica guadagna metri. Muriel impegna Scuffet, poi al 64' si procura e realizza il rigore del pareggio. Un gol che accende gli animi. L'esultanza del bomber blucerchiato scatena la reazione di Danilo, che prende il colombiano per il collo, costringendo l'arbitro Pinzani ad espellere entrambi. Con l'Udinese in nove e la Samp in dieci, si aprono gli spazi, ma le squadre perdono lucidità e gli ultimi minuti sono buoni solo per le statistiche. L'ultimo ad arrendersi è Zapata, ma i crampi smorzano l'entusiasmo del colombiano e la gara si chiude senza altri squilli. Udinese e Samp si dividono la posta.