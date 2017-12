Serie A, Samp-Spal 2-0: doppietta di Quagliarella nel recupero

LA PARTITA

Tutto in 120 secondi. Samp-Spal dura 94', ma tutto quello che succede prima del recupero non ha nulla a che vedere col risultato. Vince la Samp, che ringrazia Pairetto e Quagliarella. Il rigore che sblocca la gara è una decisione almeno dubbia e l'attaccante blucerchiato è un vero cecchino. Due suoi gol in due minuti piegano la Spal, che esce da Marassi a testa alta e con diversi rimpianti. Lo dimostra la buona prova di Viviano, che ha tenuto a galla i suoi fino alla svolta del match. Per Giampaolo sul piano della prestazione la gara con la Spal non è granché, ma i tre punti arrivano come manna dal cielo in questo momento. Dopo la sosta, infatti, ci sarà tempo per riordinare le idee e tornare a puntare in alto.



Come da copione al Ferraris è la Samp a fare il match. In mediana Barreto, Torreira e Praet fan girare la palla, ma la Spal fa densità e la manovra blucerchiata fatica a decollare. Con gli spazi intasati e a ritmi blandi il primo quarto d'ora è di studio. Da una parte gli uomini di Giampaolo si affidano alle giocate di Ramirez per accelerare e fal saltare il banco, dall'altra Floccari prova invece a colpire in contropiede. Aggressiva sulle seconde palle e ordinata in mediana, la Spal guadagna metri. La Samp però può contare sulla maggior qualità nel palleggio e alla mezz'ora i blucerchiati aumentano i giri. Con le squadre più lunghe, si gioca a viso aperto, con continui capovolgimenti di fronte. Ramirez e Caprari testano i riflessi di Gomis, poi Viviano salva il risultato con un miracolo su un colpo di testa di Felipe.



Nella ripresa Giampaolo leva subito Strinic e fa entrare Regini. E la Samp aumenta la pressione allargando il gioco sugli esterni. Praet sfiora il vantaggio, poi Salamon salva su un colpo di testa di Caprari. Passiva e schiacciata, la Spal subisce il forcing della Samp in mediana e la gara si trasforma. Ramirez ci prova dal limite, ma il suo sinistro finisce alto. I doriani scelgono il palleggio e le sponde di Quaglarella per scardinare il bunker della Spal, ma gli uomini di Semplici non mollano e rimangono in partita. Floccari ha sul destro la palla buona per sbloccare la gara, ma spara alto. Poi Viviano si prende ancora gli applausi del Ferraris fermando un destro a botta sicura di Antenucci.



Nel finale Ramirez sbaglia da ottima posizione e tutto sembra finito. Poi succede quello che non ti aspetti. Su una palla vagante nell'area della Spal Viviani interviene su Ramirez e Pairetto indica il dischetto tra le proteste e l'incredulità di Semplici. Sul dischetto si presente Quagliarella, che non sbaglia e sblocca il match all'ultimo respiro. E' il gol che decide la gara, seguito da un altro squillo in contropiede dell'attaccante blucerchiato. Una doppietta amara per la Spal, che esce da Marassi con tanta rabbia. Sorride invece la Samp. Per Giampaolo l'andata finisce con una vittoria last minute.