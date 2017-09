Serie A: Belotti grazia Puggioni, Toro-Samp finisce 2-2

LA PARTITA

Sfida d’alta quota quella tra Torino e Sampdoria. Squadre che arrivano alla gara dell’Olimpico imbattute, costruite per giocarsi un posto nella prossima Europa League. Blucerchiati a punteggio pieno in attesa del recupero con la Roma, granata che si godono la vista sui quartieri alti della classifica. Da una parte le sicurezze di Mihajlovic, Falque-Belotti-Ljajic, dall’altra la novità Zapata, bomber affiancato dal centenario Quagliarella.



Pronti via e una distrazione clamorosa di Moretti che buca l’intervento difensivo porta subito al vantaggio della Sampdoria. E’ Zapata dopo soli 19 secondi a sfruttare il liscio e a segnare a fil di palo dopo un controllo facile facile. La rete rovina i piani a Mihajlovic che perde l’efficacia dei suoi contropiedisti. Ma il passaggio a vuoto dura poco, tempo di riordinare le idee e arriva l’uno-due micidiale del Torino che manda al tappeto Puggioni. A trovare il pareggio al 12’ con una perla dalla distanza è Baselli, con il tiro di esterno destro che non lascia scampo a Puggioni. Al 14’ a ribaltare la sfida ci pensa il Gallo Belotti bravo a trovare l’angolino basso su assist di Ljajic. 120 secondi e la discesa per la Samp si trasforma in un’impervia salita. A pareggiare i conti ci prova Fabio Quagliarella al 26’ con uno dei suoi tiri a giro che si perde a lato per pochi centimetri alla sinistra di Sirigu. 34 minuti e l’attaccante blucerchiato questa volta non perdona. Favorito da un’altra dormita della difesa granata il numero 27 sfrutta tutto solo sul secondo palo l’assist di Strinic. La palla buona per il 3-2 ce l’avrebbe Belotti ma la girata a botta sicura si perde sul fondo.



Si riparte con Bereszynski al posto di Jacopo Sala e con le squadre che non si accontentano e si affrontano a viso aperto. Nove minuti e Niang si accende in contropiede, ma il tiro a botta sicura finisce sul palo esterno a Puggioni battuto. Poi i motori si spengono almeno per un quarto d’ora con le squadre che rifiatano fino alla metà del secondo tempo. Alla mezz’ora un brivido percorre la schiena dei tifosi della Samp, ma Belotti tutto solo sul secondo palo conclude sparacchiando alto. Il Toro ci prova con maggiore insistenza, passano altri sette minuti ed è Edera a concludere di poco a lato. La replica dei blucerchiati al 38’ è del solito Quagliarella dalla distanza, ma Sirigu risponde presente. Sui titoli di coda ci prova dalla distanza Zapata, ma il pari è il risultato più giusto di una sfida divertente giocata da due squadre rivelazione. Imbattute dopo quattro giornate.