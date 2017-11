Sampdoria, Giampaolo non si fida del Genoa: "La classifica non scende in campo" Juric sereno: "Siamo carichi, non è l'ultima spiaggia per il Genoa"

3 novembre 2017

"Il derby è la partita delle partite: non c'è regalo più grande per l'ambiente di una vittoria. La classifica non scende in campo, nel derby le differenze si annullano, sappiamo di andare ad affrontare una squadra che non vale i sei punti che ha, ma di più". Alla vigilia della stracittadina, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo carica i suoi e li mette anche in guardia da un Genoa in crisi. "Non dobbiamo tradire il nostro stile".

"L'avversario ha una classifica che non rispecchia i reali valori: il loro organico è di ottimo livello - ha proseguito Giampaolo nella conferenza stampa della vigilia - Noi scendiamo in campo per vincere, se ci accreditano come favoriti ci prendiamo questa responsabilità. La scorsa stagione arrivammo noi al derby in posizione di classifica precaria e sappiamo come andò a finire. Il derby è una partita unica, che ti fa vivere sensazioni non replicabili in altre gare e va giocata come tale. Non dobbiamo tradire i nostri principi di gioco in campo, non dobbiamo farci condizionare dall'andamento della gara. E' una sfida che non permette cali di tensione: dovremo partire per forza di cose fin da subito al top". Giampaolo non ha nascosto che "mentre si gioca il derby non riesco a godermelo - ha concluso - Una volta vorrei vederlo dalla Sud. Dubbi di formazione? Stanno tutti bene, sceglierò domani".

JURIC: "NON E' L'ULTIMA SPIAGGIA" Nonostante il Genoa stia vivendo un momento delicato, Ivan Juric sembra tranquillo in vista del derby. "Abbiamo lavorato bene e con tranquillità, abbiamo determinazione e vogliamo vincere. Siamo carichi. Non è l'ultima spiaggia per noi, il campionato è appena cominciato. Siamo serenamente arrabbiati, pensiamo solamente alla vittoria. Samp? Sarà il solito Genoa di sempre", ha detto a Premium Sport. Poi in conferenza stampa: "Voglio un Genoa più cattivo davanti alla porta e nella nostra area di rigore. Questa partita può cambiare la storia del nostro campionato. La squadra può farcela con determinazione e concentrazione. E' una gara unica in cui la classifica non conta molto, è una partita a sé come una finale di Champions. Quando a questo punto della stagione ti trovi ad avere solo sei punti è meglio stare zitti e lavorare tanto". Sul ritiro: "Ci serviva per stare più tempo insieme, abbiamo lavorato bene e sono contento di questa settimana". Sulla formazione: "Giocheremo come al solito, i ragazzi sono tutti pronti a parte Spolli e Palladino. Lapadula? Penso che partirà titolare".

