Sampdoria: Giampaolo "La Juve dovrà sudarsi il bottino"

18 novembre 2017

"Con la Juve ce la giocheremo, anche se sulla carta è già scritta". Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo è carico alla vigilia della sfida casalinga con i bianconeri: "Non ho mai conquistato punti contro la Juve ma prima o poi... Dovranno sudarsi il bottino. Questa volta ho qualche chance in più di batterla. Già l'anno scorso le creammo qualche problema. Già pensare di giocarsela alla pari è un piccolo risultato. La Samp faccia la Samp".

"Domani parte un nuovo mini-ciclo - ha proseguito Giampaolo - Il cammino è lungo e saremo messi alla prova più volte nel prossimo periodo. Praticamente rimetteremo in gioco quanto fatto da agosto fino a qui. Giochiamo sereni, divertiamoci per divertire il nostro pubblico". Sulle scelte in vista della gara di Marassi: "La squadra l'ho vista bene questa settimana e qualche dubbio ce l'ho, perché l'ho vista allenarsi nella giusta maniera. Il mio compito è rendere più funzionale possibile la formazione iniziale rispetto all'avversario e poi sceglierne undici". "I nazionali? Ho toccato con mano la condizione di Bereszynski e Linetty, che sono rientrati prima. Ma anche Strinic e Zapata li ho visti proprio bene", ha concluso.