Sampdoria-Fiorentina, gradinata blucerchiata semivuota per protesta

19/09/2018

La Gradinata Sud del Ferraris è rimasta mezza vuota nel match contro la Fiorentina: i tifosi blucerchiati hanno mantenuto la promessa di disertare lo stadio per protesta contro la scelta della Lega di A di rinviare il match della prima giornata (spostato per il crollo del ponte Morandi) alle 19 causando problemi di traffico a Genova. Pubblico ridotto anche negli altri settori, con una presenza minore rispetto agli oltre 17mila abbonati raggiunti in questa stagione.