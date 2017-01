Sampdoria, Ferrero: "Riprenderei volentieri Gabbiadini, ma niente scambio con Muriel"

3 gennaio 2017

Sabato la Samp farà visita al Napoli e Ferrero pensa al colpaccio: "Ho comprato la borsa per prendere tre punti e non per portarli - dice a Radio Crc -. Non faccio pronostici perché porta sfiga, ma ce la giocheremo perché non regaliamo niente a nessuno". Si parla di mercato e di Gabbiadini: "Grande giocatore, un bravo ragazzo, ma non è visto dal mister. Poi se me lo ridate, lo prendo volentieri. Ma non per lo scambio con Muriel, quello è fantacalcio".