Sampdoria, Ferrero non è più presidente: decaduto per il crac Livingston

5 aprile 2017

Massimo Ferrero non è più il presidente della Sampdoria , carica dalla quale è decaduto a causa del crac della Livingston , la compagnia aerea in mano all'ex patron e fallita nel 2010. La notizia è stata comunicata dalla FIGC. Ferrero resta comunque proprietario del club blucerchiato e non è costretto a cedere: non può però ricoprire cariche dirigenziali e per questo il ruolo di presidente potrebbe passare a un familiare.

In seguito al fallimento della Livingston, avvenuto nell'ottobre 2010, Ferrero aveva patteggiato davanti al Gip di Busto Arsizio una condanna di un anno e dieci mesi. Motivo per il quale, in base alle norme federali, non può ricoprire la carica di presidente di una società. L'articolo 22, infatti, è molto chiaro nel sottolineare l'impossibilità ad assumere tale carica "coloro che siano stati o vengono condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori a un anno".



Ferrero non ha mai comunicato alla FIGC di aver ricevuto la condanna. La Federazione stessa comunque si è mossa d'ufficio e ha provveduto a far pervenire all'ormai ex patron il comunicato della decadenza (che non scatta in automatico con la condanna ma deve essere, appunto, comunicata dal diretto interessato) a causa del patteggiamento accolto nel febbraio 2016. Sempre nel 2016 è stato bocciato anche il ricorso in Cassazione tentato da Ferrero.



La Livingston fallita nel 2010 apparteneva alla Fg Holding, a sua volta di proprietà di Ferrero.



In seguito alla decadenza, Ferrero deve sì cedere la presidenza ma potrà mantenere il controllo e il potere decisionale della Sampdoria rimanendo proprietario: le norme, infatti, disciplinano la compatibilità degli incarichi dirigenziali ma non i legami azionari. Ferrrero non potrà rappresentare il club nelle sedi istituzionali nè partecipare, ad esempio, alle assemblee di Lega ma ne può mantenere il totale e indiscutibile possesso nonché potere decisionale.