Sampdoria, Ferrero: "Niente invasione per rispetto di Preziosi"

11 marzo 2017

La Sampdoria ha vinto il derby, ma non c'è stata l'invasione di campo promessa alla vigilia dal presidente Ferrero : "Mi è stato consigliato di evitare, ma comunque non l'avrei fatto per rispetto a Preziosi. Siamo amici e non mi andava di farlo. Ora non dobbiamo montarci la testa". Si parla del futuro di Giampaolo : "Ha portato la Dolce Vita alla Samp, ma non mi va di parlare di soldi. Muriel? Speriamo segni anche alla Juventus".

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha mostrato tutta la sua felicità per il derby vinto contro il Genoa: “Niente invasione di campo. Mi hanno consigliato di non farla. Ho messo il freno a mano ma per problemi di ordine pubblico e per rispetto di Preziosi non mi è andato di farla. Il primo anno ho invaso il campo dopo aver vinto il derby e si arrabbiò molto. Io e Preziosi siamo amici e non l’ho fatta. Dedico la vittoria a tutti i tifosi ma non dobbiamo montarci la testa perché arriva la Juventus".



Impossibile non parlare del rinnovo di Giampaolo: "Non mi piace parlare di soldi, parliamo di calcio. Il film ‘La dolce vita’ è stato trasferita da Giampaolo all’interno della squadra Il gol di Muriel? Un gol all’andata e uno al ritorno toglie il medico di torno. Speriamo che segni anche alla Juventus.. Le polemiche arbitrali dopo Juve-Milan? Io guardo solo la Samp.”