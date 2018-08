Sampdoria, boom di abbonamenti con lo spermatozoo

21/08/2018

Sfondato il muro dei 16.000. Grande successo per la campagna abbonamenti della Sampdoria per la stagione 2018/19, tanto che la società ha deciso di prorogarla fino al 1° settembre . Ha funzionato, dunque, la campagna con lo spermatozoo blucerchiato raffigurato accanto allo slogan "Dal primo istante". Esaurita in fase di prelazione la Gradinata Sud, restano posti liberi negli altri settori del "Ferraris": Gradinata Nord, Distinti e Tribuna Inferiore.