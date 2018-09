Samp, Quagliarella: "Mourinho mi avrebbe voluto nella sua Inter"

20/09/2018

"José Mourinho mi voleva all'Inter, potevo essere nerazzurro 2-3 volte nel corso della carriera, ma poi le trattative non si sono concretizzate". Fabio Quagliarella, il calciatore in attività con il maggior numero di reti in Serie A, sta trascinando la Sampdoria a suon di gol spesso incredibili: "Non penso mai a come calciare o segnare. Ogni partita ha episodi e momenti diversi. Contro l'Inter saranno novanta minuti lunghissimi".