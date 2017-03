Samp-Juve, Giampaolo: "Buon momento, saremo competitivi"

18 marzo 2017

L'entusiasmo in casa Sampdoria non manca, ma a Genova arriva la Juventus : "Non saranno distratti dal Barcellona - ha commentato Giampaolo -, anzi, scenderanno in campo con la solita cattiveria e la formazione migliore per vincere. Troveranno una Sampdoria competitiva per provare a vincere, stiamo facendo bene". Fondamentale sarà il pubblico: "Per sfidare la Juve abbiamo bisogno soprattutto di loro, dovremo essere bravi ad incendiarli ancora di più".

La sbornia post derby vinto contro il Genoa è alle spalle, la Sampdoria è chiamata a confermare l'ottimo momento ospitando la Juventus prima della classe: "Virtualmente ha già vinto lo scudetto - ha dichiarato Giampaolo nella conferenza della vigilia - anche se loro non lo ammetteranno mai. La Sampdoria è cresciuta e speriamo di continuare a farlo. Non ho rammarico, perché dietro a questi risultati positivi di questo periodo c'è tutto il lavoro dietro. Stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato". Contro i bianconeri sono diversi i dubbi: "Dubbi, ma non sono dubbioso. Sono felice di averne perché significa che il gruppo me li sta dando, ma comunque deciderò prima della partita".



In casa blucerchiata c'è grande entusiasmo: "Quando la piazza è calda di gioia va sempre bene, anche se non ho mai battuto la Juventus e sovvertire questa statistica è difficile. Spero che questa Samp mi dia la possibilità. Sono tutti arruolati e in porta giocherà Puggioni al posto di Viviano squalificato. Cristian è un portiere affidabile e lo ha dimostrato sul campo meritandosi il rinnovo di contratto".



Dopo il derby vinto all'andata, qualcuno accusò la Sampdoria di essersi scansata allo Stadium per via del tanto turnover: "Non bisognava trovare giustificazioni alla nostra sconfitta. La Juve è in serie positiva da tanto tempo in casa, se ci siamo scansati noi vuol dire che è seguito un esodo di massa. Io all'epoca dovevo gestire i tre impegni in una settimana e basta". Giampaolo però non pensa che la Juventus sia condizionata dal Barcellona: "Non hanno mai avuto questi problemi, non hanno cali di tensione, rendimento o gestone. Sono una squadra cinica, feroce e cannibale che verrà a Genova con la squadra migliore per vincere".



A Genova si prospetta una bella sfida, condizionata anche da qualche voce di mercato: "I miei ragazzi hanno dimostrato di non farsi influenzare da ciò che ruota intorno al campo. Il gruppo si è allenato bene e schiererò una squadra competitiva per affrontare la Juventus. Stiamo facendo buoni risultati, ma mancano ancora dieci partite. Il pubblico è entusiasta e contro la Juventus abbiamo bisogno soprattutto del loro appoggio e la squadra dovrà essere brava ad incendiarli ancora di più".