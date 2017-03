Samp, Ferrero: "Vinciamo e faccio invasione" Il patron blucerchiato: "Così faccio inc....Preziosi"

10 marzo 2017

Cresce la febbre per il derby della Lanterna e non poteva mancare la provocazione del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: "Se vinciamo faccio l'invasione di campo così il mio amico Preziosi si inc...". Ha voglia di scherzare il presidente blucerchiato quando saluta i tifosi sul piazzale del centro sportivo Mugnaini di Bogliasco. Alla vigilia del derby il presidente ha fatto visita alla squadra.

"Queste partite non si devono commentare, si vincono e basta. Ho visto la squadra e il tecnico, siamo tutti pronti per questa partita. Dovremo entrare in campo come se fossimo in chiesa, dobbiamo 'battezzare' subito il Genoa. Ci saranno quasi 35mila spettatori, speriamo che sia una bella partita: poi se arrivasse un gol per noi al novantesimo...".

IL SINDACO: "SOGNO DERBY COME MANCHESTER" Parla del derby anche il sindaco della città Marco Doria: "Voglio che sia una bella sfida, non so chi vincerà, è difficile fare delle previsioni sul derby perché è una partita che fa storia a sé. Sogno che Genoa e Sampdoria, oltre a gestire e rinnovare lo stadio Ferraris, se la giochino come Manchester City e United. Vorrei fosse una bella partita - spiega Doria - sono juventino ma a chi mi dice 'hai scelto di stare con la squadra che vince' rispondo che ho scelto di tifare in modo un po' casuale da bambino. Non sapevo nemmeno se la Juventus avrebbe vinto o no, in quegli anni era una squadra abbastanza debole che aveva come allenatore Heriberto Herrera e vinceva molto poco. Poi però ha avuto più fortuna".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X