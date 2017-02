Cassano ha deciso: "Grazie Entella, ma la mia risposta è no" Dopo due giorni di riflessioni, Antonio ha deciso di non accettare l'offerta del presidente Gozzi. Il mercato-svincolati chiude martedì alle 19

27 febbraio 2017

Countdown iniziato e concluso poco dopo le 18: Antonio Cassano ha deciso di non accettare l'offerta dell'Entella. Il talento di Bari vecchia ha preso seriamente in considerazione la possibilità di accogliere la proposta del presidente Antonio Gozzi e tornare a giocare in Serie B. Sul piatto un contratto di due anni e mezzo, con la possibilità di restare nel club anche dopo il ritiro. Ma dopo due giorni di riflessioni, ha ringraziato e ha detto no,

Quella che solo qualche mese fa sembrava solo una suggestione, poteva trasformarsi in realtà. Il feeling tra il barese e il presidente Gozzi c'è. Inutile nasconderlo. E l'idea di tornare in campo con la maglia dell'Entella stuzzicava molto Fantantonio, che avrebbe potuto riprendere a giocare e restare a Genova vicino alla moglie e a i figli. L'operazione sembrava possibile e il presidente Gozzi è stato a un passo dal convincere Cassano. L'ultimatum per gli svincolati è fissato per martedì alle 19. Ma Antonio ha anticipato i tempi.

GOZZI: "CASSANO PROFESSORE DI CALCIO" "Antonio Cassano è un caro amico, qui verrebbe accolto a braccia aperte". Con queste parole il presidente dell'Entella Antonio Gozzi, aveva ribadito la volontà di ingaggiare il talento di Bari vecchia. "Cassano sarebbe un valore aggiunto in campo ma anche un esempio per i nostri giovani che al suo fianco potrebbero crescere e diventare ottimi calciatori. Questo anche in prospettiva futura perché ha una predisposizione a insegnare calcio. Però noi non possiamo che esprimergli la nostra amicizia, simpatia e stima, e dire ancora che lo accoglieremmo a braccia aperte". "Possiamo offrirgli un ambiente familiare. Vederlo con Caputo e Catellani sarebbe una cosa da sballo - ha concluso -. Detto ciò, Cassano è padrone del suo destino e noi speriamo per lui che sia il destino più bello possibile". Tante belle parole, che non sono bastate per convincere Antonio.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X