SAMPDORIA, GIAMPAOLO: "PERSI TRE PUNTI IN TRE GIORNI"

26/09/2018

Così Marco Giampaolo dopo lo 0-0 con il Cagliari: "Il rigore? Non lo potevo batterlo io: dopo Quagliarella, c'è Kownaki. Li ha battuti con noi e in nazionale. Ma forse ce n'era uno prima anche su Defrel". Il recupero ancora fatale: "Nel giro di pochi giorni abbiamo perso tre punti - conferma il tecnico della Samp - e sono punti che fanno la differenza". "Nel primo tempo - racconta - ci sono state tante cose che non sono andate bene. Ma ci siamo ripresi bene nel secondo tempo". E gli scappano anche i complimenti per Cragno?: "Bravo anche lui. L'ho fatto esordire io ai tempi del Brescia. Certo una vittoria sarebbe stata una bella iniezione di fiducia".