SAMPDORIA, GIAMPAOLO: "KO CON L'INTER ALLE SPALLE"

25/09/2018

Marco Giampaolo archivia San Siro: "La sconfitta contro l'Inter, quando abbiamo giocato alla pari, va cancellata in breve tempo. Dobbiamo recuperare sul piano fisico e mentale, siamo dentro ad un tour de force e dobbiamo accendere/spegnere il motore al momento giusto". Il tecnico della Sampdoria passa al Cagliati: "Avversario difficile, in casa gioca ad alta intensità, abbiamo grande rispetto per loro. Sarà difficile ma siamo pronti".