SABATINI, LA SAMP PRECISA: "NORMALI CONTROLLI"

10/09/2018

La Sampdoria ha emesso un comunicato ufficiale per fare delle precisazioni riguardo le condizioni di salute del direttore sportivo Walter Sabatini dopo che in mattinata si erano delle voci di un possibile ricovero in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria. Questa la nota dei blucerchiati: “In merito alle notizie che si sono diffuse sulle condizioni di salute del responsabile dell’Area Tecnica Walter Sabatini, la famiglia e l’U.C. Sampdoria sottolineano che si tratta di accertamenti abituali e che la situazione è sotto controllo e chiedono, come sempre in questi casi, il massimo rispetto nelle comunicazioni del diritto alla privacy”.