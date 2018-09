SAMP, GIAMPAOLO: "UNA VITTORIA DEDICATA A SABATINI"

15/09/2018

"Queste vittorie in parte restituiscono un po' di buonumore alla gente e ai nostri tifosi". Cosi' Marco Giampaolo commenta ai microfoni di DAZN la vittoria della sua Sampdoria contro il Frosinone, con dedica speciale alla gente di Genova a un mese dal crollo del ponte Morandi. "Le partite in Serie A non sono mai facili, anche questa sera contro il Frosinone. Nel primo tempo abbiamo rischiato troppo, ma e' una vittoria che ci rende felici. Un successo che tutta la squadra vuole dedicare al nostro direttore Walter Sabatini per un pronto ritorno alla Samp", conclude Giampaolo.