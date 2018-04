Ufficiale: Spalletti non è più l'allenatore della Roma

30 maggio 2017

Si chiude l'avventura in giallorosso per Luciano Spalletti : è ufficiale, non è più l'allenatore della Roma. Il comunicato da parte del club: "Vogliamo porgere i nostri più sentiti ringraziamenti a Spalletti per il grande lavoro svolto e per l’importante contributo dato al club sin dal suo ritorno". Alle 13 il tecnico parlerà in conferenza stampa. A giorni il suo annuncio come nuovo allenatore dell'Inter . A Roma arriverà Di Francesco .

Il primo tassello ufficiale del domino degli allenatori di Serie A si è compiuto: Luciano Spalletti non è più il tecnico della Roma. L'ufficialità è arrivata con un comunicato sul sito del club, nel quale si annuncia la fine del rapporto di lavoro con l'allenatore di Certaldo, senza specificare la natura contrattuale dell'accordo. Alle 13 Spalletti, come aveva annunciato lunedì, parlerà in conferenza stampa: un incontro coi giornalisti nel quale dirà la sua sulla fine di questa avventura anche se probabilmente non svelerà il suo futuro, nonostante sia chiaro che verrà presto annunciato come nuovo allenatore dell'Inter. La società nerazzurra darà le chiavi della squadra al tecnico nei prossimi giorni.



La Roma, nel comunicato di addio a Spalletti, ha spiegato che è alla ricerca del nuovo tecnico, che "condividerà i valori e la filosofia della Società, contribuendo allo sviluppo dell’AS Roma". Una lunga perifrasi che nasconde il nome di Eusebio Di Francesco, che lascerà il Sassuolo. Da stabilire solo come verrà pagata la clausola per liberare l'ex centrocampista giallorosso: probabile l'inserimento di contropartite tecniche (in ballo i nomi di Pellegrini, Ricci e Marchizza).