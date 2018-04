Totti, ultima partita con la Roma: 25 anni di passione

28 maggio 2017

Un Olimpico tutto esaurito. In 70.000 commossi e con gli occhi gonfi per rendere omaggio a Francesco Totti nella sua ultima partita con la maglia della Roma, la sua maglia. L'amore incondizionato per la sua città e per la sponda giallorossa è stato oggetto di studio e non è in discussione. Lo ha descritto bene anche lui con una delle sue doti, la semplicità: "Quando sei un ragazzo di Roma, ci sono solo due scelte puoi essere giallorosso o biancoceleste. Roma o Lazio. Nella nostra famiglia, esisteva solo una scelta possibile...". Per 25 anni ha diviso le tifoserie e ora unisce tutti nella sua ultima apparizione in giallorosso.