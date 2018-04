Totti sul palco di Tiziano Ferro: il boato dell'Olimpico

1 luglio 2017

Ritorno all'Olimpico per Francesco Totti dopo lo straziante addio al termine della gara con il Genoa, ma questa volta non in campo ma su un palco dove stava andando in scena il concerto di Tiziano Ferro. L’ex capitano della Roma è stato chiamato venerdì sera dal cantante a raggiungerlo sul palco durante il concerto, scatenando un'ovazione fra le decine di migliaia di fans che hanno applaudito anche i figli del campione, Cristian e Chanel, mano nella mano con il papà. Poi è partito l'immancabile coro "Un capitano, c'è solo un capitano" quando il campione è sceso dal palco.