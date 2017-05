Totti, foto nella "sua" piazza

31 maggio 2017

Francesco Totti non ha resistito e si è fatto immortalare nel quartiere del Testaccio dove i tifosi gli hanno dedicato la piazza Santa Maria Liberatrice, apponendo un adesivo sulla targa con la scritta "Piazza Francesco Totti VIII re di Roma". "Sta pure sul navigatore! Una foto me la dovevo fare", ha scritto su Facebook l'ormai ex capitano della Roma, mostrandosi sotto la targa.