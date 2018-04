Tapiro d'Oro a Ilary Blasi: "Totti a casa? Sarà pesante..."

26 maggio 2017

Un nuovo Tapiro d'Oro arriva in casa Totti. E' il nono. Valerio Staffelli lo consegna a Ilary Blasi per il "pensionamento" di Francesco, che domenica giocherà l'ultima partita con la maglia giallorossa. "Come sarà Totti a casa? Sarà pesante", ha detto la moglie del "Pupone" all'inviato di Striscia la Notizia. "Come farò? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo...", ha aggiunto la presentatrice, senza smentire il ritiro del capitano giallorosso.