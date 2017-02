Stadio Roma, Tavecchio: "Spero si proceda spediti verso la sua realizzazione"

7 febbraio 2017

E' un giorno importante per il possibile nuovo stadio della Roma . Oggi è infatti in programma un tavolo tecnico tra l'amministrazione capitolina (ci sarà anche il sindaco Virginia Raggi ) e la società giallorossa per discutere del progetto definitivo del nuovo stadio . "Mi auguro che dalla riunione escano notizie positive - dice Carlo Tavecchio - e che si possa procedere spediti verso la realizzazione del progetto stadio".

Il presidente della Figc ha parlato a Fiumicino prima della partenza del volo per Stoccolma, dove incontrerà il n.1 della Federcalcio svedese. "Il grande investimento che la società del presidente Pallotta intende fare sulla città di Roma accresce il valore di tutto il calcio italiano. Spero - conclude Tavecchio - che si possa centrare questo importante obiettivo, perché il sistema Paese necessita di uno scatto in avanti sul fronte delle infrastrutture sportive".



BERDINI: "VOGLIO LO STADIO, MA RISPETTIAMO LE REGOLE"

"Sapete benissimo che lo stadio lo voglio fare quindi evitate di dire bugie". Cosi' l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini, ha risposto ai giornalisti riferendosi allo stadio della Roma, prima di entrare in Commissione sulle periferie dove sarà ascoltato. "Spero che lo stadio si faccia, che l'associazione sportiva Roma lo voglia fare - aggiunge Berdini a Radio Rai -. Sono le regole che fanno la differenza, altrimenti è una giungla. Se stiamo dentro le regole del piano regolatore, come dico da mesi, lo stadio si può e si deve fare. E' il segnale che questa citta' e' disponibile a qualsiasi tipo di investitore, se si rispettano le regole. Io mi sento parte di questa città".