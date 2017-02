Stadio-Roma, via al vertice. C'è anche la Raggi

24 febbraio 2017

Il futuro del nuovo stadio della Roma . Il vertice in Campidoglio è iniziato alle 19 dopo che il sindaco della Capitale Virginia Raggi è stata dimessa nel pomeriggio dall'ospedale San Filippo Neri. Il ricovero, in mattinata, si era reso necessario dopo un malore accusato dal primo cittadino. L'appuntamento per discutere dello stadio è slittato: era previsto alle 16 e dopo un primo rinvio è cominciato alle 19, con la Raggi presente.

Il futuro del nuovo stadio della Roma potrebbe dipendere dal parere dell’Avvocatura capitolina. Come riferisce La Repubblica, la Giunta Raggi può avvalersi di tale parere, al momento, sia per annullare la delibera di pubblico interesse varata dall'amministrazione Marino nel 2014 per vizi di legittimità, sia per scaricare lontano dal Comune le penali milionarie paventate dal dg giallorosso Mauro Baldissoni e dal costruttore Luca Parnasi.