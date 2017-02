Stadio Roma, il no del Campidoglio

2 febbraio 2017

E' arrivato come uno schiaffo il no del Campidoglio al progetto del nuovo stadio della Roma. Alla base della decisione negativa del Campidoglio ci sono criticità riguardo la sicurezza stradale e idraulica, carenza su parcheggi, viabilità e trasporto pubblico nonché carenza documentale. Per questi motivi e "dall'esame della documentazione si legge nel documento del Campidoglio - è emerso che il progetto definitivo in questione risulta non idoneo".