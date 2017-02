Stadio Roma, il Comune dice no: criticità riguardo alla sicurezza

2 febbraio 2017

Cattive notizie per la Roma, che oggi ha ricevuto ufficialmente il "no" da parte del Comune per la costruzione del nuovo stadio. "In data odierna, l'Amministrazione comunale di Roma Capitale ha consegnato alla Regione Lazio le valutazioni sul progetto dello 'Stadio della Roma' - si legge in una nota della Regione Lazio -. Il parere unico di Roma Capitale sul progetto definitivo dello Stadio della Roma è non favorevole".