Spalletti rende onore alla Samp: "Ha giocato meglio"

29 gennaio 2017

Mastica amaro Luciano Spalletti che vede crollare a Marassi le sue certezze, con una squadra più confusa che ossessionata dalla vittoria. Arriva una sconfitta 3-2 per la Roma commentata così dal tecnico giallorosso a Premium Sport: "Ci sono stati tre minuti di cattiva gestione: nell’episodio del 2 a 2 ci siamo fatti cogliere di sorpresa in un frangente in cui una squadra come la nostra deve fare meglio, deve essere più matura".

“In alcuni momenti non abbiamo dimostrato maturità - ha proseguito l'allenatore di Certaldo - specialmente dopo essere andati in vantaggio. All’inizio abbiamo sofferto il loro ritmo, ma siamo riusciti lo stesso a fare gol. Però loro hanno giocato meglio, bisogna ammetterlo, mentre a noi è mancata un po’ di qualità".



"Nel secondo tempo, invece, siamo entrati in campo bene. Però non siamo stati svelti nella lettura delle situazione sul 2-2, quella palla dovevamo farla nostra e invece l’abbiamo lasciata in una terra di nessuno, permettendo agli avversari di sfruttarla e infilarci. Il fallo da cui nasce la punizione del 3 a 2 non è fallo". Spalletti che difende la scelta di avere fatto giocare il belga Vermaelen dal primo minuto: "Si doveva giocare la palla: è una scelta derivata dalla qualità del suo piede. Ho scelto lui, piuttosto che un altro giocatore con il piede dal lato sbagliato".