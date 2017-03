Spalletti: "Il contratto? Ci sono un po' di clausole..."

17 marzo 2017

Dopo l'inutile vittoria in contro il Lione , Luciano Spalletti resta vago sul suo futuro a Roma . "" Per il rinnovo del contratto ci sono un po' di clausole... ", ha spiegato all'inviato di "Striscia la notizia" che gli ha consegnato il Tapiro d'oro dopo l'eliminazione in Europa League. "Non ho ancora incontrato il presidente Pallotta. I rinnovi dipendono sempre dai risultati ", ha aggiunto il tecnico giallorosso.

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma, dunque, è ancora tutto da decidere. "Secondo me sono io che porto sfiga - ha detto scherzando a Staffelli -. Porto sfiga a quelli che sono davanti a me in conferenza stampa perché gli sfigati sono loro, che sono costretti a farmi delle psicoanalisi tutti i giorni". Quanto invece al discorso sul rinnovo del contratto, per ora tutto tace. "Io e il presidente Pallotta ci dobbiamo ancora incontrare perché ieri non stava bene, ma ne parleremo nei prossimi giorni - ha precisato Spalletti -. I contratti dipendono sempre dai risultati in questo ambiente". Infine sulla querelle legata anche al futuro in società di Totti: "Firmerò solo se firma anche Francesco? C'è anche quello, ci sono un po' di clausole...".