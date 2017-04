Spalletti: "Brutta Roma, ingoiamo le critiche e stiamo zitti"

30 aprile 2017

"Dopo aver preso gol abbiamo sbagliato troppi palloni e la partita è diventata aperta e quando le gare si aprono non riusciamo più a essere la squadra che siamo - ha proseguito Spalletti - Loro poi con gli spazi diventano pericolosi quando ripartono. Fatica in attacco e difesa più perforabile? Per la partita di oggi è l'analisi corretta. Ma sappiamo che possiamo fare diversamente e continueremo a lavorare in maniera corretta, cercando di mantenere bene in testa i nostri punti di forza. Subita troppa pressione dopo la Coppa Italia? Nei derby c'è sempre un po' di preoccupazione anche perché ci giocavamo tanto. Un po' di tensione ti viene ma abbiamo giocatori abituati a gestire gare importanti: se non si riesce a gestire lo stress non si riescono a gestire anche le vittorie".