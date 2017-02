Serie A, la Roma non si ferma e cala un altro poker: 4-1 col Torino

LA PARTITA

Il taccuino non mente. E il taccuino, al minuto 20, fotografa già impietosamente la serata incubo della difesa granata: due gol, un palo, quattro occasioni pericolose per la Roma. Disastri assortiti da un lato; cinismo, concretezza e numeri d'alta scuola dall'altra. Tra i giallorossi Salah e Dzeko sono in stato di grazia, nel Torino da metacampo in giù sono invece per lo più disgrazie: al decimo il bosniaco apre i conti (29esimo gol in stagione, 19esimo in campionato, preso Higuain in vetta alla classifica cannonieri), sette minuti più tardi l'egiziano allunga.



Ci stia o meno una minima complicità di Hart, poco cambia nella sostanza di una partita subito incanalata lungo saldi e sicuri binari romanisti. E se il palo di Salah, al ventesimo, nega alla Roma la chiusura iper-anticipata dei conti, forse - ma sottolineiamo il forse - risveglia un tantino tutto il Torino che cresce quel minimo necessario per non rischiare la capitolazione a ogni ripartenza dei padroni di casa e per provare a creare qualche grattacapo a Fazio e colleghi. Ljajic spreca così un possibile contropiede, Iago fa altrettanto e Lukic, invece, chiude il primo tempo in credito con la buona sorte per una botta al volo dal limite che avrebbe meritato di meglio.



Intendiamoci, partita saldamente nelle mani della Roma, mai in dubbio nel rapporto di forze, tatticamente un po' disordinata, ma sotto il profilo dello spettacolo sicuramente gratificante. Grazie, per quanto concerne i padroni di casa, all'affiatamento collettivo e allo stato di forma dei singoli: di Dzeko che nella ripresa continua a creare, ma spreca, di Salah che non smette di correre come un forsennato, di Paredes che sublima la già buona prestazione con lo splendido 3-0 giallorosso (controbalzo da 25 metri che, dritto per dritto, accarezza l'erba e gonfia la rete della porta di Hart al 21esimo della ripresa) e di Nainggolan che difende, copre e imposta, tutto con assoluta facilità, e non ultimo dopo la rete granata di Maxi Lopez suggella pure il match con il quarto centro romanista.



Tre punti, Napoli così subito scavalcato, Juve ancora a più sette e sullo sfondo la sfida di San Siro contro l'Inter. La Roma ha fiato e corre. La Roma segna e vince. La Roma gioca e diverte. Crederci è non solo oblbigatorio. E' giusto.