Serie A: la Roma cade a Marassi, vince 3-2 la Samp

LA PARTITA

“Non possiamo lasciare punti per strada” ha detto Luciano Spalletti alla vigilia, ricordando che la Roma ha battuto due volte la Samp, ma sempre soffrendo il gioco dei ragazzi di Giampaolo. I giallorossi sono reduci da tre vittorie di misura 1-0 e così squadra che vince non si tocca o quasi. In avanti fiducia a Dzeko, con Perotti e Nainggolan a fare gioco alle sue spalle. L’unica novità è al centro della difesa con Manolas non al meglio, il tecnico toscano dà fiducia a Vermaelen. La risposta blucerchiata è la coppia Muriel-Quagliarella che con la Roma hanno una tradizione positiva. Buon avvio della Samp che prova a fare la partita, ma i giallorossi passano al primo affondo. Nemmeno 5 minuti sul cronometro, il tiro dalla distanza di Emerson è forte e mette in difficoltà Puggioni. E sulla respinta corta Bruno Peres, tutto solo in area, batte il portiere blucerchiato.



Prima rete in campionato per l’esterno brasiliano. Tempo di metabolizzare la botta e la Samp riparte pericolosa in due occasioni, prima con Bruno Fernandes murato in uscita da Szczesny, poi con Muriel con un tiro dal limite di poco fuori. Giampaolo chiama la difesa alta e tiene la Roma nella sua metà campo e raccoglie i frutti al 21’. Azione dalla destra, con Muriel che riesce a mettere al centro una palla perfetta che Praet gira in porta. E’ la prima rete subita dalla squadra di Spalletti nel 2017. La Roma reagisce al 27’. Dkezo difende una palla e la serve a Nianggolan che alza troppo la mira e spara sopra alla traversa. Balla la difesa della Roma senza Manolas e al 39’ va vicino al vantaggio Torreira e in quello che diventa un vero e proprio flipper respingono Fazio e Vermaelen.



Si riparte senza cambi e con la Roma che prova a cambiare passo. Vermaelen conferma di non riuscire a tenere Muriel e si becca subito un giallo. Poi la palla buona capita a Dzeko, ma il bosniaco incrocia troppo il diagonale che si perde alla sinistra di Puggioni. I giallorossi fanno fatica e la prima occasione arriva al 17’ ma il tiro potente di Nainggolan è troppo centrale. La Roma ci crede e accelera, un cambio di marcia premiato al 21’. E l’uomo della provvidenza è Dzeko. In un pomeriggio difficile il bosniaco si conferma implacabile e di sinistro anticipa Puggioni, ma il vantaggio dura 5 minuti. E’ Schick appena entrato in campo a controllare bene in area, De Rossi non riesce a limitarlo e il tiro a incrociare vale il 2-2. La Roma è sulle gambe e il sorpasso arriva dopo 2 minuti. In un momento decisivo per il campionato.



La punizione dal limite di Muriel viene deviata dalla barriera e diventa imparabile per Szczesny. Non aveva subito reti nel 2017 la Roma che senza Manolas ne subisce 3 in una sola gara. La mossa della disperazione di Spalletti è il doppio cambio De Rossi-Totti, Bruno Peres-El Shaarawy. Ma gli attacchi della Roma sono confusi e il risultato non cambia. Prima una punizione di Totti viene parata da Puggioni, poi negli ultimi secondi c’è anche un intervento molto dubbio su Dzeko, sarebbe rigore, ma Mazzoleni fa proseguire. Prima sconfitta nel 2017 per i giallorossi, e Juventus che vola via a + 4 con la sfida con il Crotone da recuperare.