Roma, Under: "Voglio segnare e far ripartire la squadra"

14/09/2018

Voglia di gol in casa Roma . A due giorni dalla sfida dell'Olimpico contro il Chievo , Cengiz Under si dichiara affamato: "Ormai sono passate alcune settimane dall'inizio della stagione quindi vorrei segnare. E spero che, come accaduto nella passata stagione, una mia rete permetta alla squadra di ripartire in campionato. Io sono così - ha detto - appena segno un gol il resto arriva. Quindi spero che anche stavolta sia così".

"Giocare all'estero è sempre stato uno dei miei obiettivi e spero che la mia storia in Europa continui ancora. Il mio obiettivo è quello di arrivare sempre più in alto" ha aggiunto l'esterno turco, tornato nella Capitale dopo aver giocato 167 minuti con la sua selezione. "Di solito chi va in Nazionale ritorna sempre più carico, lo stesso vale per me. Sono tornato carico, abbiamo fatto due partite e abbiamo ottenuto una vittoria e una sconfitta, sono andato in Nazionale molto sereno e ho incontrato amici che non vedevo da tempo. Questa esperienza mi ha fatto bene".

Carico al punto che adesso vuole sbloccarsi in giallorosso, tornando ad essere un valore aggiunto per Di Francesco. "Lo scorso anno ho segnato 8 gol, sono molto orgoglioso e contento di quello che ho fatto, ma quest'anno spero di riuscire a fare ancora meglio - ha dichiarato - Domenica c'e' il Chievo, puntiamo a vincere quella partita per poi concentrarci sul Real Madrid (mercoledì sera in Spagna alle 21, ndr). L'obiettivo è superare questa fase facendo due vittorie, una volta giocato col Chievo puntiamo a concentrarci il prima possibile sul Real".