Roma, Totti uomo copertina anche del tour americano

Bandiera della Roma e uomo copertina Francesco Totti sarà protagonista con la maglia giallorossa almeno fino al 25 luglio. Nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno. Solo il tempo dirà se gli organizzatori del tour americano abbiano fatto una gaffe, ma l'immagine del capitano è stata scelta con Dzeko e Salah per promuovere la sfida contro il Tottenham che si giocherà quest'estate a New York.