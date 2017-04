Roma, Totti scalda il derby con la Lazio: "Vinciamo noi 2-0"

28 aprile 2017

Niente scaramanzia. "C'è il derby? Ah, sì? Un pronostico? Finisce 2-0 per noi". A due giorni da quello che potrebbe essere il suo ultimo derby da calciatore, Francesco Totti ha fatto il suo personale pronostico ospite in collegamento telefonico con la trasmissione condotta da Fiorello, Edicola Fiore. Il capitano della Roma in collegamento via web con la trasmissione ha mostrato uno spaccato di vita mattutina con la moglie Ilary Blasi, di cui oggi è il compleanno, e i figli. Fra una battuta e l'altra Totti ha poi rivelato che da ragazzino in camera da letto aveva il poster della pornostar Cicciolina.