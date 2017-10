Roma, Totti rinuncia al corso da allenatore e rimanda la sua carriera in panchina

3 ottobre 2017

Si è già conclusa la partecipazione di Francesco Totti al corso per allenatori Uefa B che l'ex capitano della Roma aveva iniziato a frequentare a Trigoria. La sua nuova avventura da dirigente accanto al ds Monchi si è rivelata più impegnativa del previsto e per questo il "tempo libero" per l'ex capitano giallorosso è ridotto all'osso. I vari ruoli di rappresentanza in Italia e in Europa si sono aggiunti a quelli più pratici in società e per questo Totti ha deciso di fare un passo indietro e rimandare l'inizio della sua carriera in panchina.