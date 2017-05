Roma, Totti: "Continuare? Adesso penso solo alla Juve"

11 maggio 2017

Francesco Totti ha sorpreso tutti dicendo di non essere certo di smettere a fine stagione. Tanto che il capitano della Roma si è sentito di fare una precisazione. "Ho risposto con una battuta all'ennesima domanda sul mio futuro. So solo che domenica arriva a Roma la Juve, io penso solo a quello perché stiamo lottando fino alla fine in campionato e la Roma viene prima di tutto. Il resto verrà dopo e ci sarà tempo per parlarne", ha scritto su Twitter.