Roma, Totti: "Proverei volentieri una monoposto di F1"

20 aprile 2017

Lo schiacciatore azzurro ha contattato via social il capitano in perfetto romanesco: "Capita'! Io ce provo...na partitella a beach volley contro de me che te la fai? 2 contro 2 vale tutto daje". Immediata la replica di Totti, con tanto di video-risposta: "Ciao Ivan sono a tua disposizione, io porto mia moglie che è fortissima, devi vedere come schiaccia! Accetto la tua sfida, quando vuoi io e lei contro te e tua moglie".



E a proposito di schiacciate, Totti ha rivelato di seguire la pallacanestro: "Mi piace molto l'Nba, sto seguendo i play-off e spero che vincano i Cleveland Cavaliers in cui gioca LeBron James". Tifoso anche dell'Italrugby Totti che ha fatto un 'in bocca al lupo' a tutto il movimento azzurro". Inedita anche la passione per il wrestling: "lo seguo fin da ragazzino! Ho sempre tifato Hulk Hogan e John Cena".



In F1 il tifo era per Michael Schumacher in MotoGp è tutto per Valentino Rossi: "Speriamo sia l'anno buono per rivincere il mondiale!". Il calcio ovviamente resta la sua più grande passione, ma Totti ha confessato di seguire con interesse le Olimpiadi, soprattutto quando in pista c'è un certo Usain Bolt. "Alle ultime ho esultato per l'oro di Gregorio Paltrinieri" ha aggiunto, rispondendo col sorriso a chi gli chiedeva lumi su una dichiarazione rilasciata al Grande Fratello Vip: "Ho detto essere un campione delle bocce? Era una battuta...magari tra una quarantina di anni...". Serio invece il parere sui più grandi dello sport: "Michael Jordan e Mohammed Ali sono stati due atleti eccezionali che ho seguito sempre con passione".