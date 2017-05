Roma, Strootman: ricorso respinto, salta Milan e Juventus

4 maggio 2017

La Corte Sportiva d'Appello nazionale ha respinto il ricorso presentato dalla Roma contro la squalifica di due giornate inflitta, per simulazione durante il derby contro la Lazio, a Kevin Strootman. L'olandese quindi sarà costretto a saltare la sfida in casa del Milan e quella dell'Olimpico contro la Juventus. Inutile la difesa giallorossa: "Strootman ha saltato perché voleva evitare un forte contatto con Wallace, non simulare un fallo".